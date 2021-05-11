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Tataristan'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var...

DHA |  11 Mayıs 2021 Salı - 11:01 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 11:01

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti.


Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazandaki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda, 1'i öğretmen 11 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın Kazandaki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç vurularak gözaltına alındı. Okuldaki öğrencilerin tahliyesine devam ediliyor.
 

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Tataristan okul saldırı
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