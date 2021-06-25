Tatar'dan AB'ye: Onları Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB liderlerine çağrı yaptı, "Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Tatar, görüşme sonrası KKTC Belçika Temsilciliği binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tatar, AB liderlerine çağrı yaptı, "Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum." dedi.

Guterres görüşmesinde "iki tarafın egemen eşitliğine saygı" vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün BM Brüksel Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci dönemde görevine devam edecek olmasından dolayı BM Genel Sekreteri Guterres'i kutlayan Tatar, Kıbrıs'ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik BM Genel Sekreteri'nin yürütmekte olduğu çaba için teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Tatar, iki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasının resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz olduğunu ancak bu yeni zeminde yürütülecek müzakerelerin başarı şansı olabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, adil, kalıcı ve iş birliği ilişkisine dayalı bir anlaşmayı amaçlayan bu zeminde başlayacak olan resmi müzakerelere sonuç almak için katılacağını da ayrıca belirtti.

Kıbrıs Türk ve Rum halkının günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara Rum tarafıyla birlikte çözüm bulmayı önemsediklerinin altını çizen Tatar, üzerinde uzlaşılacak güven artırıcı önlemlerin uygulanması ve çeşitlendirilmesine hazır olduğunu da Guterres'e ilettiğini kaydetti.

Tatar, tarafların önerebilecekleri güven artırıcı önlemlerin iki taraf arasındaki ortak zemin tespitine yönelik çabaları gölgeleyecek nitelikte olmaması gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan'da Cenevre 'de gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda BM Genel Sekreterinin gösterdiği dengeli tutumunun çabalara olumlu katkısı olacağına inandığını ve bu tutumunun Temmuz 2021'de yayımlanacak raporlara yansıtılmasını da beklediğini ifade etti.

Guterres de görüşmeden memnun kaldı

BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, eylül 2021'de gerçekleşecek BM Genel Kurul çerçevesinde görmeyi beklediğini kaydetti.

Guterres, güven artırıcı önlemlerin kapsamlı bir çözümün yerini alamayacağını belirtti.