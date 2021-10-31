Tata Punch ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tata Punch özellikleri neler? Tata Punch 6000 dolara satılıyor!

Tata, bu ayın başlarında tamamen yeni Punch mikro SUV'yi piyasaya sürdü. Mikro SUV bayilere ulaşmaya başladı ve teslimatları da başladı. Tata Punch, segmentinde Mahindra KUV100 ve Maruti Ignis gibi otomobillerle rekabet eden bir mikro SUV. Görünümü nedeniyle, zaman zaman 4 metre altı SUV'larla bile karşılaştırılıyor. Tata Punch’un yakıt verimliği de yüksek. Peki, Tata Punch ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tata Punch özellikleri neler? İşte Tata Punch hakkında merak edilenler…

Cazip fiyatıyla son günlerde pek çok kişi tarafından takip edilen Tata Punch bu ay başında görücüye çıktı. Mikro SUV Tata Punch, yurt dışında bayilere ulaşmaya başladı. Fiyatı ve yakıt verimliği açısından da araba almak isteyenlerin hayli ilgisini çeken Tata Punch’un pek çok özelliği de diğer SUV’larla karşılaştırıldığında öne çıkıyor.

TATA PUNCH NE ZAMAN TÜRKİYE’YE GELECEK?

Tata Punch’ın yurt dışında bayilere ulaştığı ve teslimatlarının da başladığı biliniyor. Türkiye’ye ne zaman geleceği ile ilgili açıklama yapılmadı.

TATA PUNCH’IN ÖZELLİKLERİ

Mikro SUV, Tata Harrier ve Nexon'dan ilham alan tasarımıyla baskın bir görünüme sahip. Her ne kadar bir mikro SUV olsa da görünüş olarak SUV'lara bir segment üst sıralarda rekabet edebilir.

Tata Punch yolculara, içeride yeterli miktarda alan sunuyor. Tata Punch'ın üst düzey varyantı, yüzer tip dokunmatik ekran, hız sabitleyici, yarı dijital gösterge paneli, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar, 16 inç alaşım jantlar vb. gibi özellikleri bulunuyor.

Tata Punch, 5 ileri manuel ve 5 ileri AMT seçenekleriyle eşleştirilmiş 86bg/113Nm 1.2 litrelik benzinli motora sahip. İleride, 110bg 1.2 litrelik turbo-benzinli motor ve tamamen elektrikli bir modelinin tanıtılacağı bildiriliyor.

Tata Punch, çarpışma testinde Global NCAP'ten en yüksek güvenlik derecelerini elde etti. Tata Punch, Global NCAP çarpışma testinde güvenlikte 5 yıldız aldı. Tata Punch, Global NCAP'in en son çarpışma testlerinde yetişkin yolcu koruması için beş yıldız ve çocuk yolcu koruması için dört yıldız elde etmeyi başardı.