Taştaki kan donduran yazı gerçek çıktı!

Antalya Kepez İlçesi’nde yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti.
“Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazılı taşı, alan polis çalışma başlatarak kısa sürede çocuğu buldu. 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 55 yaşındaki Hüseyin Evkuran ise kaçtığı Adana’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Evkuran mahkemece tutuklandı. Failin bulunması için polisle temasa geçen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise konuyla ilgili şunları aktardı: “Paylaşımı biz de sosyal medyada gördük ve hemen kolluğa bildirdik. Bunun üzerine kolluk hemen harekete geçti ve çocuk kısa sürede buldu. Aile içi bir istismar değil. Aile de bizimle birlikte öğrendi. Çocuğun sağlık durumu iyi. Psikologlar çocukla ilgileniyor. Federasyon avukatlarımız da konuyla ilgili çalışma başlattı.”
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş da, “Çocuğun ifadesinden 5 yaşından itibaren istismara uğradığını öğrendik. İstismar eden şahıs ailenin yakın komşularıymış. Çocuk son zamanlarda, şahsı ailesine söyleyeceğini söylemiş. Şahıs bunun üzerine Adana’ya kaçmış. Olayın açığa çıkmasının üzerine de şahıs Adana’da gözaltına alındı. Adana’daki UCİM avukatlarımız konuyla ilgileniyor. Olayın takipçisi olacağız” dedi.
(Milliyet)