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Taşlı sopalı 'hayvan otlatma' kavgası! Çok sayıda yaralı var

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) |  31 Ağustos 2021 Salı - 12:52 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 12:53

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, biçili arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan, taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Levzin mezrasında meydana geldi. Hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan’ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi. Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı.
 
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlı- sopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
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Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
 
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