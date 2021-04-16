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Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 20:46 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 20:46

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenmesi, Kastamonu'da sevinçle karşılandı.


Avrupa Birliği gazetesinde aralık ayında yayınlandıktan sonra askıya  çıkan Taşköprü sarımsağı ile ilgili başvuru için 3 aylık bekleme süreci  tamamlandı.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından,  "Taşköprü'nün dünyaca ünlü 'beyaz altın'ı Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden  coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." paylaşımında  bulundu.
 
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, yaptıkları  girişimler sonucu üreticinin beyaz altını Taşköprü sarımsağının Avrupa  Birliğinden coğrafi işaret almasının sevincini yaşadıklarını söyledi.
 
Üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Çatal, emeği  geçenlere teşekkür etti.
 
Bölgede 4 bin çiftçinin geçimini sarımsakla sağladığını belirten  Çatal, "Yıllık ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi yapılmaktadır. Sarımsak  üretimi için kullanılabilecek yeni alanlar açılmaya başlandı." dedi.
 
Taşköprü sarımsağının pek çok market ve manavda taklit edildiğine  dikkati çeken Çatal, "AB tescil belgesi ile artık bu mücadelede elimiz daha  güçlü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın AB nezdinde de hak ettiği konuma  gelmesinden ilçem ve hemşehrilerim adına memnuniyet duyuyorum." ifadesini  kullandı.

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Taşköprü sarımsağı Avrupa Birliği Kastamonu
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