Taşköprü sarımsağı 5 TL'ye kadar düştü

Dünyaca tanınan Taşköprü sarımsağını sattığını belirten 54 yaşındaki Ahmet Kuzu, “Geçen yıl bu zamanlarda aynı sarımsağı kilogramı 10 TL'den satıyordum. Bu yıl sarımsak üretimi çok iyi geçti. Piyasada sarımsak çok. Bu durum fiyatların yarı yarıya düşmesine vesile oldu. Şuan kilogram fiyatı 5 TL'den sarımsak satıyoruz. Sayısız hastalığa şifa kaynağı olan sarımsak fiyatlarının düşmesi vatandaşlarımızı da sevindirdi. Satışlarımız iyi. Aracımı doldurduğumdan sadece 2 gün sonra boşaltıyorum ve tekrar sarımsak temin edip satıyorum” ifadelerini kullandı.