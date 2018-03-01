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Taşköprü sarımsağı 5 TL'ye kadar düştü

İHA |  01 Mart 2018 Perşembe - 10:57 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 10:58

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde pazarcılık yapan ve sadece sarımsak satan Ahmet Kuzu, sarımsak fiyatlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü açıkladı.


Dünyaca tanınan Taşköprü sarımsağını sattığını belirten 54 yaşındaki Ahmet Kuzu, “Geçen yıl bu zamanlarda aynı sarımsağı kilogramı 10 TL'den satıyordum. Bu yıl sarımsak üretimi çok iyi geçti. Piyasada sarımsak çok. Bu durum fiyatların yarı yarıya düşmesine vesile oldu. Şuan kilogram fiyatı 5 TL'den sarımsak satıyoruz. Sayısız hastalığa şifa kaynağı olan sarımsak fiyatlarının düşmesi vatandaşlarımızı da sevindirdi. Satışlarımız iyi. Aracımı doldurduğumdan sadece 2 gün sonra boşaltıyorum ve tekrar sarımsak temin edip satıyorum” ifadelerini kullandı. 

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