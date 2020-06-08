Taşıt kredisi nasıl çekilir? 6 ay ertelemeli taşıt kredisi şartları ve 0.49 - 0.69 taşıt kredisi hesaplama

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank piyasaya can suyu olacak 4 yeni kredi paketi imkânı sundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4 yeni paketi, ‘’ Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun’’ İfadeleriyle duyurdu. Destek paketi içerisinde bulunan taşıt kredisi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Sıfır km otomobil alacaklara yüzde 0.49-0.69 aralığında, 2. el otomobil alacaklar ise yüzde 0.82 faiz ile taşıt kredisi verilecek. Peki, Taşıt kredisi nasıl çekilir? 6 ay ertelemeli taşıt kredisi şartları nelerdir? İşte 0.49 - 0.69 taşıt kredisi hesaplama…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirmesinin ardından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketine katıldığını da ‘’"Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." Kelimeleriyle duyurdu. Kamu bankaları tarafından sunulan taşıt kredisinde, Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranıyla kredi verilecek. Peki, 6 ay ertelemeli taşıt kredisi şartları nelerdir? Taşıt kredisi nasıl çekilir? İşte 0.49 - 0.69 taşıt kredisi hesaplama…

6 AY ERTELEMELİ TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Otomobillerin yabancı marka olmaları krediyi engellemiyor. Türkiye'de üretilmiş olmalarına bakılacak.

Firmalar da kendi kampanyalarını yapabilecek.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Araç Tipi (O km) Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı ise, Binek Araçlar 50.000-120.000 18-60 %0,49-%0,69 - Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0,49-%0,69

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

TAŞIT KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK 0.49 TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

HALKBANK 0.49 TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

0.49 – 0.69 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı Otomobil Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota

Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

Kampanya Başlangıç Tarihi : 01.10.2019

Kampanya Bitiş Tarihi: 30.06.2020

0.49 - 0.69 TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Sıfır km otomobil alırken yüzde 0.49 faizle 100 bin TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi alırsanız aylık ödemeniz 2 bin 397 TL oluyor. Yani 48 ayın sonunda 100 bin TL’ye 115 bin 580 TL ödemiş oluyorsunuz.

Hazırlanan paketler doğrultusunda kredinizi, fiyatı 50.000 TL ile 500.000 TL arasında bulunan 0 kilometre ticari ve binek araç alımı ve 18 aydan 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen asgari ve azami kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları;

İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.