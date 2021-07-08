Pek çok kişi taşınır mal yönetmeliğinin hangi kanuna tâbi olduğunu araştırıyor. Taşınır mal işlemlerine dayalı olan muhasebe kayıtları, genel yönetim muhasebe yönetmeliğine dayalı olarak ele alınır. Peki, Taşınır mal yönetmeliği hangi kanuna tabidir? Taşır mal yönetmeliğini kim uygular? Taşınır mal yönetmeliği neleri kapsar? İşte Taşınır mal yönetmeliği hakkında merak edilenler…

Taşınır mal yönetmeliği kamu malları üzerinde öne çıkmakta ve belli başlı bazı kurallara sahip olmaktadır. Özellikle belli bir kanun çerçevesinde yönetmeliğe bağlı olarak ele alınır. Genel olarak kamu idarelerine bağlı olan taşınır malların üzerinden ele alınan kayıtlar ve diğer işlemler şeklinde ifade etmek mümkün. Ancak bunların gerçekleşebilmesi için belli bir kanun çerçevesinde yönetmelik ön plana çıkar. Bu yönetmelik hem merkez hem de taşra üzerinden ortak şekilde ele alınmakta ve taşınır mallar için değerlendirilmektedir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ HANGİ KANUNA TABİDİR?

En çok merak edilen konular içerisinde taşınır mal yönetmeliğinin hangi kanuna tâbi olduğu geliyor. Bu doğrultuda 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı gümrük kanunu kapsamındaki 128. madde gereğince işlem gerçekleştirilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde kamu idarelerince temin edilen taşınır mallar konusunda, taşınır işlem fişi düzenlemesi ile beraber giriş kaydı gerçekleşir. 1999 tarihinde alınmış olan 4458 sayılı gümrük kanununa tabii olarak kamu malları üzerinden gerekli işlemler ele alınmaktadır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİ KİM UYGULAR?

Taşınır mal işlemlerine dayalı olan muhasebe kayıtları, genel yönetim muhasebe yönetmeliğine dayalı olarak ele alınır. Bu bağlamda yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili muhasebe işlemleri ve düzenlemesi muhasebe yetkilileri tarafından gerçekleşmektedir.

Devlet bünyesindeki kamu muhasebe görevlileri ilgili işlemleri edilen kanun çerçevesinde uygular. Böylece taşra ve merkezdeki tüm gerekli işlemler, taşınır mal yönetmeliği kapsamında kanun çerçevesinde ortak biçimde uygulanır. Verilen bu yönetmelik çerçevesinde ki tüm hükümler, ilgili kanunun 8. maddesinin 1. bendinde yer almaktadır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ NELERİ KAPSAR?

1999 tarihi 4458 sayılı kanun kapsamında, gümrük kanunu üzerinden taşınır mal yönetmeliği belli başlı unsurları kapsamaktadır. Bu kapsamda özellikle kamu malları üzerinden taşra ve merkez yapı altında ele alınır.

- Taşınır malların kaydı

- Taşınır malların muhafazası

- Taşınır malların yönetim hesabının verilmesi

- Taşra ve merkez üzerinden bu konuda görev yapacak kişilerin belirlenmesi

- Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri

- Tahsise uygun esas ve usullerin ele alınması

Bu bağlamda yukarıda verilen unsurlar 4458 sayılı gümrük kanun kapsamında ele alınır ve kanun çerçevesinde gerekli işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemlerin taşra ve merkez üzerinden muhasebe bünyesinde yapılması ve kaydının tutulması büyük bir öneme sahiptir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Taşınır mal yönetmeliği ilgili kanun çerçevesinde kamu malları için ele alınmaktadır. Özellikle 4458 sayılı kanun ve 128. madde kapsamında işlem gerçekleşir. Bu işlemler üzerinden taşınır mallar için kayıt ve düzenleme ile beraber pek çok farklı unsur ele alınmaktadır. Her bir işlem kayıt kapsamında kanuna uygun olarak yapılmak zorundadır. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır mallar üzerinden işlem uygulanır. Tamamı kamu malları üzerinden yapılan işlemler, her bir detay kapsamında düzenleme ve kayıt üzerinden gerçekleşir.