22 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.093 0.59 EURO 8,9860 0.07
USD 7,6480 0.21 ALTIN 468,730 -0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 14:03 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:03

Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, "Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma salgın nedeniyle hayatımızın değişmez parçaları oldu. Hal böyle olunca taşınabilir bilgisayar satışları yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesine göre yüzde 70 arttı." ifadelerini kullandı.


TÜBİDER'den yapılan açıklamada Önder, salgın sonucunda iş, eğitim ve  sosyal yaşamın merkezinin eve taşınmasıyla birlikte bilgisayar satışlarının ciddi  oranda yükseldiğini bildirdi.
 
Önder, 2020’nin ilk 8 ayına ilişkin sektör rakamlarına ilişkin,  “Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma salgın nedeniyle hayatımızın değişmez  parçaları oldu. Taşınabilir bilgisayarlara talep oldukça arttı. Sadece  taşınabilir bilgisayarlar özelinde yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesinin aynı  dönemine göre yüzde 70’lik değersel bir artış gerçekleşti. Türkiye’de geçen sene  toplam bilgisayar satış adedi 1,6 milyon adetti. Bu sene ise daha ilk 8 ayda  yüzde 40’lık bir büyüme ile 915 bin adet bilgisayar satışı oldu."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Yıl sonunda bu satış rakamının 2 milyon adede ulaşacağını tahmin  ettiklerini aktaran Önder, bu durumun toplam bilgisayar adedinde yıllık yüzde  25’lik büyümenin gerçekleşeceğini gösterdiğini, evde çalışma düzeni ve yeni  normalin etkisi ile yazıcı ve monitör pazarında da yüzde 40’lık bir büyüme  gerçekleştiğini belirtti.
 
"Fabrikalar sipariş yetiştiremiyor"
Ümit Önder, bilişim ürünlerinde yaşanan talep patlamasının  fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarını sınırın üzerine taşıdığını  belirterek, "Dünya genelinde bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin artması  ile birlikte arz sorunları belirdi. Yılın ilk yarısında yıllık hedeflere göre  yapılan anlaşmaların çok üzerinde talep gelmesi ile birlikte ikinci yarıda birçok  üründe üretimden kaynaklanan arz sıkıntıları yaşanıyor. Talebin artmasının  dışında bazı yedek parça üreticilerinin salgından finansal olarak etkilenmesi de  ham madde tedarikinde sorunlar yarattı. Tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarını  ertelemeden bir an önce edinmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Teknolojiye daha fazla eğilimin hızla arttığına dikkati çeken Önder,  şunları kaydetti:
"Pandemi sürecinden sonra bilgisayar sektörünün yazılım ve donanım  tarafında önü ciddi manada açıldı. Günlük ortalama 6 saat internette kalma  sürelerine ulaştık. Oyun bilgisayarları satışları geçen yılın aynı dönemine göre  2 kat arttı. Diğer yandan perakende mağazalar, bilişim teknolojileri sektörünün  satışının yüzde 70’inin yapıldığı yerlerdi. Kendi sanal mağazalarından yaptıkları  online satışları ile ciroları yüzde 40-45 düştü. Online satış mağazaları buradaki  kaybedilen payı fazlasıyla almış oldu. Bu süre içerisinde pazarın yüzde 60-70’i  online satışa döndü diyebiliriz. Yılın ikinci yarısından  itibaren  mağazaların   açılmasıyla  beraber  perakende  mağazaların  satış oranı  ile online mağazaların  satış oranları yüzde 50-50 seviyesine gelmiş oldu. Online satış platformları  artık tüm global pazarda olduğu gibi Türkiye’de de çok ciddi büyüme elde  etti."
 
Dünyadaki bilişim ve iletişim sektörünün 5 trilyon dolar büyüklüğünde  olduğunu vurgulayan Önder, Türkiye’de bu rakamın 27 milyar dolar olarak  hesaplandığını belirtti.
 
Salgın nedeniyle kırılan küresel tedarik zinciri sisteminden  Türkiye’nin ciddi avantajlar elde edebileceğini aktaran Önder, fırsatların iyi  değerlendirilmesi halinde Türk bilişim sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara  çıkabileceğini ve bu sayede küresel oyuncuların Türkiye’ye yatırım iştahının  kabarabileceğini ifade etti.
 

ETİKETLER

Taşınabilir bilgisayar Türkiye Bilişim Derneği TÜBİDER
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.