Taşınabilir bataryalı motosiklet satışa çıkıyor!

Silence motosikletin S01 Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla yollara çıkacak. Taşınabilen bataryaya sahip Silence’ın fiyatları 39 bin 900 TL’den başlıyor.

Taşınabilir batarya pratik



5 farklı modeliyle geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefleyen Silence markası Türkiye’deki elektrikli scooter pazarını büyütmeyi hedefliyor. Ayrıca Silence, İstanbuhl Maslak’ta yer alan ve elektrikli otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj’da da sergileniyor. Silence modelleri, gücünü 5,6 kWh gücündeki lityum iyon bataryadan alıyor. 120 km’ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20’den +55 derecelere kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garanti kapsamında satılıyor. Modellerde selenin altında yer alan batarya kutusu (Power Battery Point) yerinden kolayca çıkartılarak tekerlekli bir valiz gibi rahatlıkla taşınabiliyor. Böylece batarya ev, işyeri, ofis, restoran gibi birçok noktada şarj edilebiliyor. Ayrıca, Silence bataryaları güneş enerjisiyle de şarj olarak çevreye maksimum katkı sağlıyor. 220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor.



Geri vitesin olduğu bir mobilite



Silence, birçok özelliği tüm modellerinde standart olarak sunuyor. Taşınabilir batarya paketi Silence’ın standartlarını temsil eden en önemli özellik arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile otomatik geri vites özelliği yine Silence’ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor. Silence’ın premium sınıftaki S01 Urban modeli, göz alıcı tasarımı ve keskin hatlarıyla bir elektrikli scooter’dan daha fazlasını vadediyor. 5,6 kWh bataryasıyla 7000 Watt’lık güç üreten S01 Urban, 100 km/s hıza (sınırlandırılmış) ulaşabiliyor. Silence’ın bir diğer modeli S02 Low Speed ise erişilebilir fiyatı ve Silence’ın standart olarak sunduğu teknolojileriyle öne çıkıyor. 1500 Watt güç sunan S012 LS 5,6 kWh veya 2 kWh’lık lityum iyon bataryalarla tercih edilebiliyor. 50 km/s’ye kadar hıza çıkabiliyor.