Taşeronda son dakika gelişmesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi

Bakan Sarıeroğlu KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

KİT'LER NEDEN TAŞERON İŞÇİ UYGULAMASINA GİRMİYOR?