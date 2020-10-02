Taşeron işçiye müjde! 1 milyon taşeron işçinin ücret artışı için süreç başlıyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Kamu kurumları ile belediyelerde kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başlıyor. Taşeron işçiler de artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olabilecekler. Taşeron işçilerin Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Peki, kamu kurumlarında sendika değişimi ne zaman? Taşeron işçiye ücret artışı olacak mı? İşte taşeron işçi ile ilgili son gelişmeler...

Belediyeler ve kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiye müjdeli haber geldi. 1 milyon taşeron işçinin maaşında değişikliğe neden olacak uygulama başlıyor. Taşeron işçiler de artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olabilecekler. Peki, kamu kurumlarında sendika değişimi ne zaman? Taşeron işçiye ücret artışı olacak mı? İşte taşeron işçinin sendika değişimi ile ilgili merak edilenler...

Kamu kurumlarında kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başlıyor. Sabah 'ın haberine göre belediyelerde temmuz ayında başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı elde edecek. Sürecin tamamlanmasıyla toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanacak, taşeron işçilerin hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek.

TAŞERON İŞÇİ KENDİ İŞKOLLARINDAKİ SENDİKALARA ÜYE OLMALI

"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş 'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.

Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

TOPLU SÖZLEŞMEYLE ÜCRET ARTIŞINDAN YARARLANACAKLAR

Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı.

Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise geçiş temmuzda başladı. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı.

İADE TALEPLERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.

SENDİKALAR ESNEK ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.