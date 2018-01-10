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Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

10 Ocak 2018 Çarşamba - 11:41 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 11:54

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek.


Kadro düzenlemesinin kapsamında yer almalarına rağmen yarın mesai bitimine kadar başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu  tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puanı alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan  taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona  erecek. Bunun sona ermesinin ardından süreç, başvuruların incelenmesi, kesin  listelerin ilanı, sınav ve sınavda başarılı olanların kadroya alınması şeklinde  işleyecek. Tüm aşamaları tamamlayan taşeron işçiler 2 Nisan'a kadar topluca  kadrolara geçirilmiş olacak.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin  taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında,  taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta  başlatıldı.

Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce  taşeron işçiyi ilgilendiren 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek.  Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları  iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi  gerekecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre  içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak

Başvuruların ardından, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin  ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi  ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav  kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise  27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim  işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca  işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek  tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye  tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak  sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak.

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili  idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından  olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip,  tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı  aranacak.

Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı  gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.

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