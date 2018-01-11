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Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 18:03 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 18:03

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi, mesai saatinin bitimiyle sona erdi.


Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya konan düzenleme  çerçevesinde, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2  Ocak'ta başlatıldı.
 
Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce  taşeron işçiyi ilgilendiren başvuru için verilen 10 günlük yasal süre mesai  bitimiyle doldu.
 
Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçiler, bugün mesai bitimine kadar  çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle  müracaatlarını gerçekleştirirken, kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen  söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları da yanmış oldu.
 
Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak
 
Başvuruların ardından tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin  ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi  ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav  kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının
ise  27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim  işletilecek.
 
Tüm bu aşamaların ardından hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi  kadrolarına geçirilecek.
Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek  tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, komisyonun iki yedek üyesi olacak.
 
Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler, ilgili idarenin  internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan  yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa  geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.
 
Tüm bu sürecin ardından şartları karşılayıp sınavda başarı  gösterenler, en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.
 

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