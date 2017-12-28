Taşeron işçilere kadro var mı? Taşerona kadro konusunda son durum...

Binlerce işçi "Taşeron işçilere kadro var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Taşerona kadro konusundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşte Taşeron işçilerin kadro durumu ile ilgili merak edilen son durum...
TAŞERONA KADRO KONUSUNDA SON DURUM...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçilere yönelik yapılan açıklama şu şekilde: "Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.