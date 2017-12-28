Taşeron işçilere kadro var mı? Taşerona kadro konusunda son durum...

Taşeron işçilere kadro var mı? Sorusu gündemde çok fazla araştırılır oldu. Yılbaşına az bir zaman kalan taşerona kadro verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İşte taşeron işçilere kadro konusunda güncel gelişmeler...

