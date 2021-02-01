Kadın tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı! Yaralı kendini sokağa attı

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı kendini sokağa attı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan yaralının göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü.

Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen başka erkek, ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

KOMŞUSU DA ŞİKAYETÇİ

Buna benzer olayların sık sık yaşandığını söyleyen bir mahalle sakini, "İki akşamda bir sürekli bağrışmalar oluyor. Birkaç kez polis de geldi. Hatta bana ve köpeğime de bir saldırı girişimleri oldu. Ben bunun için de polise gittim. Sürekli olan olaylar, sürekli polis geliyor ama durum aynı. Bu çocuğu ilk kez gördüm, sürekli farklı kişiler geliyor. Bugünkü olayda da aşağıdan bir bağrışma sesi geldi. Çocuk biraz daha mağdur gibi bağırıyordu. En son "İmdat polis", "Bıçakladı beni" deyince o zaman çıktım dışarı. Şuradan yalın ayak, üstü başı yırtık şekilde aşağı doğru gidiyordu" dedi.

YARALI, YALIN AYAK VE PİJAMALARLA SOKAKTA BÖYLE YÜRÜDÜ

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, göğsünden bıçaklanan yaralının pijamalı ve yalın ayak halde sokakta yürüdüğü, eve doğru dönerek el hareketi yaptığı ve daha sonra sokağın sonuna doğru yürümeye devam ettiği görüldü.