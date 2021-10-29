Tartıştığı eşini ekmek bıçağı ile katletmişti! Flaş gelişme

Bursa'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42), mutfaktan aldığı iki ayrı bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karataş, akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayene sonucu, 'cezai ehliyetinin olduğu' belirlenen Karataş, bu rapora itiraz etti. İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'nda da muayene edilen Osman Cenk Karataş'ın, akli dengesinin yerinde olduğu tespiti yapıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine mutfaktan başka bir bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya- Eskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalandı. Karataş ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak ’ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Eşe karşı canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Cenk Karataş, duruşmalarda çelişkili ifadeler verirken, akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Karataş hakkında raporda, 'cezai ehliyeti vardır' görüşü bildirildi. İtiraz üzerine mahkeme heyeti sanığı, İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'na sevk etti.

KADIN KURULUŞLARI DA İZLEDİ

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Öldürülen Serpil Karataş'a destek vermek için gelen kadın kuruluşlarının da izlediği duruşmada, tarafların avukatları, öldürülen Serpil Karataş'ın babası Hulki Şentürk annesi Nesibe ile kardeşi Erdal Şentürk hazır bulundu. Tutuklu sanığın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı yargılamada mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'nda yapılan kontroller sonrası, Osman Cenk Karataş hakkında hazırlanan akli dengesinin yerinde olup, cezai ehliyetinin bulunduğunu içeren raporu okudu. Gelen raporu öğrenen Osman Cenk Karataş'ın avukatı kararı incelemek için süre istedi. Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.