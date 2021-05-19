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Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Satırla saldırdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:05 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 15:05

Adıyaman'da Ali K. (55), tartıştığı eşi Gafure K.'yi (51) mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı. Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, polis de kaçan Ali K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, öğle saatlerinde, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali K. ile 4 çocuk annesi Gafure K., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
 
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali K., mutfaktan aldığı satırla eşini göğsünden, bacağından ve kolundan yaraladı.
 
Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumu kritik olan Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Evden kaçan Ali K.'nin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. 
 
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Adıyaman dehşet satır
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