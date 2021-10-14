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Tartıştığı bacanağını sokak ortasında vurdu

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) |  14 Ekim 2021 Perşembe - 12:09 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:09

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Hasan Ü., sokakta karşılaşınca tartıştığı bacanağı İsmail Aras’ı tabancayla vurarak yaraladı.


Olay, saat 10.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ü. ve bacanağı İsmail Aras, yolda karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Hasan Ü., belinden çıkardığı tabancayla Aras’ı bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İsmail Aras’ı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Hasan Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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