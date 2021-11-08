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Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 1:19 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 1:19

Bilecik'te O.B. (30), birlikte alkol alırken tartıştığı C.Ş.A.yı (32) tabancayla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polisin takibi sonucu evininde önünde yakalanan O.B. gözaltına alınırken, ağır yaraladığı C.Ş.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Aşağıköy Mahallesindeki köprü altında alkol alan O.B. ile arkadaşı C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.B.yi evine kadar süren takibin ardından yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.B. işlemleri için emniyete götürüldü. Silahla yaralanan C.Ş.A.nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay yerinde yapılan araştırmada tabancanın yanı sıra çok sayıda boş kovan bulundu. Soruşturma sürüyor.
 

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Bilecik alkol Polis
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