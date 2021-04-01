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Tartışılan oylama TBMM'de yeniden yapılacak

01 Nisan 2021 Perşembe - 21:16 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 21:16

Güvenlik soruşturması teklifi oylaması TBMM Genel Kurulu'nda Salı günü tekrarlanacak.


Meclis'te muhalefetin oylarıyla dün reddedilen 'Güvenlik soruşturması kanun teklifi' için sıcak saatler yaşandı.
 
Meclis genel kurulundaki oylama tartışmaların fitilini ateşledi. Katip üyeler elektronik oylama istedi, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar bu talebi kabul etmedi.
 
Güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesi tartışmalı oylama ile reddedildi. Tartışmalar bir sonraki güne de yansıdı.
 
AK Partililer Haydar Akar'a tepki gösterdi, Meclis Başkanlık Divanına başvuruldu. Başkanlık Divanından yeniden oylama kararı çıktı.
 
Tartışmaların ardından Başkanlık tezkeresi Genel kurulda oylandı. Oylama sonucunda teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.
 
CHP ise, eylemli iç tüzük ihlali gerekçesiyle, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
(TRT Haber)

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Güvenlik soruşturması TBMM Genel Kurulu
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