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Tarlaya çalışmaya giden 3 çocuk annesinden acı haber!

Fatih YIMAZ/TOKAT, (DHA) |  04 Temmuz 2021 Pazar - 20:00 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 20:00

Tokat'ın Almus ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi Gülseren Develi (60) hayatını kaybetti.


Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarçay beldesinde yaşandı. Belde yakınlarındaki tarlalarına çalışmaya giden Şenel ve Gülseren Develi çifti aniden yağan sağanak yağış nedeniyle işlerini yarım bırakarak traktörlerle beldeye doğru hareket etti. Seyir halindeki traktörde eşinin yanında oturan Gülseren Develi'ye yıldırım isabet etti. 3 çocuk annesi Develi, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel Develi ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Develi'nin cenazesi Almus Devlet Hastanesi morguna konuldu. 

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Tokat Almus Gülseren Develi
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