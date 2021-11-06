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Tarladan gelip traktörden indi sonrası korkunç!

Fatih Emrah ERDOĞAN/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA) |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 20:38 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 20:38

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, traktörünün el frenini çekmeyen Tahsin Yıldız, kayan traktörün lastiğinin altında kalarak can verdi.


Olay, saat 16.30 sıralarında Gömeç ilçesine bağlı kırsal Ulubeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Tahsin Yıldız, 10 YL 349 plakalı traktörünü el frenini çekmeden park edip, araçtan indi. Traktörün hareket etmesi üzerine el frenini çekmek için traktöre doğru hamle yapan Yıldız, arka tekerin altında kaldı.Traktör ise başka bir araca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi,  Gömeç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor

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