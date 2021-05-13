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Tarlada korkunç olay! Evli ve 2 çocuk babasıydı...

Barış GEZİCİ / GÖLMARMARA (Manisa), DHA) |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 18:05 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 18:05

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Remzi Yıldız (65), yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 12.00 sıralarında, Hacıbaştanlar ve Çömlekçi mahallelerinin sınırındaki Tiyenli mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren evli ve 2 çocuk babası Remzi Yıldız'ın kullandığı traktör, devrildi. Aracın altında kalan Yıldız'ı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Remzi Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Remzi Yıldız'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa Gölmarmara traktör
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