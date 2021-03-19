Tarlada çalışırken buldu! Valilik devreye girdi, ikramiye ödenecek

Çorum'da bir çiftçinin tarlasında çalışırken bulduğu 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen Hitit mührü Çorum Müzesinde sergilenecek.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir köylü tarlasında eski Hitit çağına tarihlendirilen mühür buldu.

Çiftçi ile iletişime geçen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, köylü ile görüşerek elinde bulunan mührü Çorum Valiliğine teslim etmesi için ikna etti.

Çorum Müzesi’nde uzmanlar tarafından incelemede madeni mührün baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli olduğu belirlendi.

2,7 santimetre yüksekliğinde

Tarihi mührün tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapıldığı, 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinde olduğu tespit edildi.

Arkeologlardan oluşan komisyonun hazırladığı rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak ve gelecek talimat doğrultusunda mühür, müzenin 3'üncü katındaki vitrinde diğerleriyle sergilenecek.

"Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek"

Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, ön incelemede mührün milattan önce 1650-1400 yıllarına tarihlenen eski Hitit dönemine ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek" dedi.