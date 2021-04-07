TARKİM halka arz ne zaman? TARKİM hisse fiyatları belli oldu mu? (Halka arz 2021)

Tarkim duyurdu. Halka arz edilecek. Süreç başladı ve KAP'a bildirildi. Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz çalışmalarına başlanması kararı aldıklarını duyurdu. Peki, TARKİM halka arz ne zaman? TARKİM hisse fiyatları belli oldu mu? Tarkim hisse ne kadar? Tarkim bitki koruma ne zaman halka arz edilecek? Halka arz 2021 tarihi...

Tarkim halka arz ediliyor. Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz çalışmalarına başladı. Gübre Fabrikaları'ndan yapılan açıklamada, "İştirakimiz Tarkim Bitki Koruma yönetim kurulu kararıyla halka arz çalışmalarına başlamasına karar verildi" denildi.

TARKİM HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ile halka arz aracılık sözleşmesi ve şirket değerleme ve danışmanlık sözleşmesi imzalamasına karar verildiği belirtildi. Tarkim halka arz tarihi henüz belli olmadı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Tarkim sermayesinin yüzde 40'ı Gübre Fabrikaları'na, yüzde 60'ı ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait bulunuyor.

TARKİM HAKKINDA

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kuruldu. Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Yakın bir gelecekte de halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlıyor.

Tarkim toplam 20.020 m² arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 7.800 m² si kapalı alandır. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungisit, Bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve arge laboratuvarımız bulunmaktadır. Üretim tesislerimizde günümüzün kalite normlarına uygun, dünyada FAO ve WP, SC, DS , DP, EC, DP, GR, EO, SL, TB, WGD, DF vb. formülasyonlarda İnsektisitler, Herbisitler, Fungisitler, Akarasitler, Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Nematositler, Mollussisitler, Defoliantlar, Rodentisitler ve Fumigant gruplarında bitki koruma ürünleri üretimi yapılmaktadır. İşletmenin üretim kapasitesi 12.080 ton/yıl’dır.

TARKİM, Türkiye’nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 176 adet zirai ilacı portföyünde barındırmakta olup, bu konudaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte ve kısa bir süre içerisinde ürün portföyünü arttırarak tarım sektörüne girdi sağlayan en önemli firmalardan biri olmayı amaçlamaktadır.