Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını taca attı!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyleyerek Megastar’a attı. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı. Ancak Tarkan bu isteği kibarca reddetti.
Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi.
Megastar'a "Teşekkür ederim" diyerek yanıt veren Tilbe, ardından topu popçu Gülşen'e attı. Yıldız Tilbe, bu kez, "Gülşen sana müzisyenler için bir challenge yolluyorum, ne istiyorsan yap" ifadelerini kullandı. Gülşen'in bu çağrıya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
YILDIZ TİLBE'NİN KATILDIĞI AKIMIN AMACI NE?
Pandemi döneminde binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yaptı.