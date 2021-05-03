Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını taca attı!

Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe ’yi geri çevirdi.

Megastar'a "Teşekkür ederim" diyerek yanıt veren Tilbe, ardından topu popçu Gülşen'e attı. Yıldız Tilbe, bu kez, "Gülşen sana müzisyenler için bir challenge yolluyorum, ne istiyorsan yap" ifadelerini kullandı. Gülşen'in bu çağrıya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.