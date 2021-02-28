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Tarkan: Yazı özledim

28 Şubat 2021 Pazar - 13:20 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 13:20

Pandemi sürecinde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan megastar Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ah ah, inşallah yakındır o günler" diyerek yazı özlediğini ifade etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evinde karantinaya alan Tarkan, birçok ünlü isim gibi bu süreçte sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.
 
Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Tarkan, sık sık gündem olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
 
'YAZI ÖZLEDİM'
 
Havuz kenarında güneşlenirken çekilen eski bir karesini yayınlayan Tarkan, bu paylaşımına "Yazı özledim. Tenimde güneşin sıcağını, kumsalı, denizi, yüzmeyi... Pandemi paranoyası olmadan tatil yapmayı... Ah ah, inşallah yakındır o günler" mesajını yazdı.
 

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