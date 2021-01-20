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Tarkan uyardı! 'Kukla mı olduk?'

20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:21 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:21

Megastar Tarkan, ‘The Social Dilemma’ (Sosyal İkilem) filmini Instagram’dan paylaşıp, sosyal medya hakkında yazdı.


Sosyal medya hesabını özellikle koronavirüsün ardından daha da aktif kullanmaya başlayan Tarkan, takipçilerini ‘The Social Dilemma’ (Sosyal İkilem) filmini paylaşıp, uyardı.
 
Megastar, “Bizleri birbirimize bağladığını, aramızda köprüler kurduğunu düşündüğümüz sosyal medyanın kuklaları mı olduk? Bizi kullanıyorlar mı? Biliyorum sosyal medya kaçınılmaz gerçeğimiz artık ve hayatımızda olmaya devam edecek ama madalyonun karanlık yüzünü anlatan bu dökümanteri yine de izlemeniz gerektiğini düşünüyorum” cümlelerini kullandı.
 

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