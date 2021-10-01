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Tarkan 'Sanat Güneşi mi' oluyor?

01 Ekim 2021 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 14:02

Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekeceği filmi için Tarkan’ın kapısını çaldı. Yapılan gizli görüşmelerin ardından Tarkan'ın teklife olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor.


‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekecek.
 
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun bir aktör bulunamadı. Sonunda Tarkan’ın kapısını çalan Uslu’nun aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia ediliyor. Tarkan, Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep etti. Bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023’te başlayacak.

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