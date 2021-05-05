05 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 0.26 EURO 9,9950 -0.15
USD 8,3250 0.01 ALTIN 477,240 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarkan kızının davetini geri çevirmedi!

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:31

Yıldız Tilbe'nin meydan okumasını geri çeviren Tarkan, kızı Liya'nın davetini geri çeviremedi.


Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada başlatılan meydan okumaya  'Kış Güneşi' şarkısını seslendirerek dahil olan Yıldız Tilbe,  "Tarkan'a pas atıyorum" demişti. 
 
Ancak Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi.
 
LİYA'YA 'HAYIR' DİYEMEDİ
 
Tarkan, Tilbe'yi nazikçe geri çevirmesinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.  Kızı Liya ile oynarken fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı altına "5 çayına davet edildim yine :):)" notunu düştü.
 

ETİKETLER

tarkan yıldız tilbe liya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.