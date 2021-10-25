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Tarkan: İstanbul'u çok özlemişim

25 Ekim 2021 Pazartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 15:20

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve Almanya'da yaşamını sürdüren Tarkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Megastar, 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı


Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren ve yaşamını eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da devam ettiren Tarkan, birkaç gün önce soluğu Türkiye'de almıştı.
 
 
Bir marka ile anlaşma yapan ve reklam filmi için kamera karşısına geçen 49 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz pazar günü yolda çekime giderken o anları videoya çekti. 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendiren Tarkan'ın paylaşımı, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
 
Megastar gönderisinde, "İstanbul ağlıyor bugün, hava yağmurlu. İstanbul her haliyle çok güzel. İstanbul'u çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

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