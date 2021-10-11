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Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk aşkı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da buldu
Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) aradığı aşkı buldu. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Öztürk, özel hayatıyla ilgili konuşurken sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.
Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aradığı aşkı bulan Öztürk, muhabirlerle sohbet etti.