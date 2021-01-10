Tarkan’ın DMC etiketiyle yayımlanan son albümü ‘10’un altıncı klibi ‘Hodri Meydan’ şarkısına çekildi. Daha önceki konser görüntülerinden oluşturulan ve dün yayınlanan video için sanatçı, “Madem konserlerde buluşamıyoruz, o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Hem 2020’den sonra 2021’e bir ’ ‘Hodri Meydan’ demek lazımdı” şeklinde konuştu.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Tarkan: 'Hodri Meydan' demek lazımdı
Tarkan: 'Hodri Meydan' demek lazımdı
10 Ocak 2021 Pazar - 9:49 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 9:51