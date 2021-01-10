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Tarkan: 'Hodri Meydan' demek lazımdı

10 Ocak 2021 Pazar - 9:49 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 9:51

Tarkan’ın DMC etiketiyle yayımlanan son albümü ‘10’un altıncı klibi ‘Hodri Meydan’ şarkısına çekildi.


Tarkan’ın DMC etiketiyle yayımlanan son albümü ‘10’un altıncı klibi ‘Hodri Meydan’ şarkısına çekildi. Daha önceki konser görüntülerinden oluşturulan ve dün yayınlanan video için sanatçı, “Madem konserlerde buluşamıyoruz, o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Hem 2020’den sonra 2021’e bir ’ ‘Hodri Meydan’ demek lazımdı” şeklinde konuştu.
 

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