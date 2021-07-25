Tarkan gizlice Londra'ya gitti!

MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık sahneleri çok özlediğini dile getiren Tarkan’a geçtiğimiz aylarda; Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edilmişti.

Ünlü şarkıcı, koronavirüs sebebiyle bu teklifi reddetmişti. Pandemi sürecini Almanya’da ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını ifade etmişti.