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Tarkan gizlice Londra'ya gitti!

25 Temmuz 2021 Pazar - 12:37 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 12:39

Pandemi süresinde Almanya’daki evinde yaşayan Tarkan’ın gizlice Londra’ya gittiği ortaya çıktı. Burada aranjör Ozan Çolakoğlu ile buluşan Megastar, üç yeni şarkının kayıtlarını yaptı.


Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Pandemi sürecinieşi Pınar Tevetoğlu ve minik kızı Liya ile birlikte Almanya’daki evinde geçiren Tarkan, gizlice Londra’ya gitti. Burada aranjör Ozan Çolakoğlu ile buluşan Megastar, üç yeni şarkının kayıtlarını yaptı.
 
Londra kapanmadan önce yapılan bu kayıtların devamı ise her şey normale döndüğünde İstanbul’da yapılacak. Bu arada pandemi bitene kadar Tarkan’ın konser ve özel sahnelere başlamayacağı da gelen bilgiler arasında.
 
Tarkan gizlice Londraya gitti
 
MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ
 
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık sahneleri çok özlediğini dile getiren Tarkan’a geçtiğimiz aylarda; Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edilmişti.
 
Ünlü şarkıcı, koronavirüs sebebiyle bu teklifi reddetmişti. Pandemi sürecini Almanya’da ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını ifade etmişti.

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