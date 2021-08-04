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Tarkan'dan yangın bölgelerine yardım!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 16:31

Ses sanatçısı Onur Akay, "Herkese örnek olsun" diyerek, Megastar Tarkan'ın iki yıldır yaptığı gizli yardımları açıkladı.


Onur Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.
 
"500 BİN TL AYIRDI"
 
Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, Tarkan şimdi de yangın bölgelerine gizli bir yardım yaptı ve 500 bin TL ayırdığını öğrendim. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" ifadelerini kullandı.

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tarkan ses sanatçısı onur akay
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