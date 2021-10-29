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Tarkan'a 30 milyon aldı! Erhan Yazıcıoğlu isyan etti
Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programının konuğu oldu. Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten Yazıcıoğlu, oynadığı sonra reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek göstererek, "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL ver" dedi.
70 yaşındaki oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.