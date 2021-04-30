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Tarkan 5 yıl sonra paylaştı! Olay oldu

Tarkan 5 yıl sonra paylaştı! Olay oldu 2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan 5 yıl sonra o fotoğrafları paylaştı. 
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