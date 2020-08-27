Tarımsal desteklemeler 2020 ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri sorgulama…

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi. Pakdemirli "TMO kuru üzümü kilogram başına 12 lira 50 kuruştan alacak" açıklamasında bulundu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Tarımsal destek ödemeleri T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Ödemeler T.C kimlik numarası üzerinden e devletten sorgulanabilir.

DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

-Başvuru tarihleri arasında gerekli evrakları tamamlayarak bizzat başvuruda bulunmak,

-Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak,

-Çiftçinin tarlasında ya da arazisinde aktif olarak üretim yapıyor olması,

-Destekleme verilen konularda üretim faaliyetlerinde bulunmak,

-İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından belirlenen özel şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Tüm bu şartları taşıyan çiftçilerin, başvuru dilekçelerini Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne giderek teslim etmesi gerekiyor. Havza bazlı destekleme üretim modeline geçilmesi ile birlikte, çiftçiler artık belirlenen konulara göre üretim yapacak.