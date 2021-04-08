Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışmasında kazananlar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği yarışmada, erken aşama tarım girişimi Nanomik, 100 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, üniversite kategorisinin birincisi Confarm ekibi de 30 bin TL'lik ödüle hak kazandı.

Teknolojide Kadın Derneği'nin (WTECH) "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödül kazanan projeler, Nanomik, Confarm, Mühendis Beyinler ve Kybele's Garden oldu.

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğini de alan yarışmada, erken aşama tarım girişimi Nanomik, 100 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, üniversite kategorisinin birincisi Confarm ekibi de 30 bin TL'lik ödüle hak kazandı.

"Üniversite" ve "Girişimci" olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen girişimciler, jüri değerlendirmesinden önce düzenlenen girişimcilik kampı ile gelişim desteği de aldılar.

Çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada başvuru sahipleri jüriye sunumlarını gerçekleştirdi.

Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken aşama girişim ekibi arasından, jüri değerlendirmesi sonucunda erken aşama girişimci ödülünün sahibi, gıda ve tarım ürünlerine yönelik yüzde 100 doğal çözümler geliştiren bir biyoteknoloji firması olan Nanomik ile Buse Berber Örçen oldu.

Üniversite kategorisinde ise Confarm ekibi birinci, Mühendis Beyinler ikinci, Kybele's Garden ekibi ise üçüncü seçildi.

Girişimci kategorisinde birinci seçilen girişim 100 bin TL, üniversite kategorisinde birinci 30 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL para ödülüne hak kazandı.