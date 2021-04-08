08 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.31 EURO 9,7010 0.11
USD 8,1650 0.24 ALTIN 457,180 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışmasında kazananlar belli oldu!

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 11:42 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 11:43

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği yarışmada, erken aşama tarım girişimi Nanomik, 100 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, üniversite kategorisinin birincisi Confarm ekibi de 30 bin TL'lik ödüle hak kazandı.


Teknolojide Kadın Derneği'nin (WTECH) "Tarımda  Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödül kazanan projeler, Nanomik,  Confarm, Mühendis Beyinler ve Kybele's Garden oldu. 
 
Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) tarafından düzenlenen ve tarımın  sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen  "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğini de alan yarışmada, erken aşama  tarım girişimi Nanomik, 100 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, üniversite  kategorisinin birincisi Confarm ekibi de 30 bin TL'lik ödüle hak kazandı.
 
"Üniversite" ve "Girişimci" olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen  yarışmada ön elemeyi geçen girişimciler, jüri değerlendirmesinden önce düzenlenen  girişimcilik kampı ile gelişim desteği de aldılar.
 
Çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada başvuru sahipleri jüriye  sunumlarını gerçekleştirdi.
 
Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken aşama girişim ekibi  arasından, jüri değerlendirmesi sonucunda erken aşama girişimci ödülünün sahibi,  gıda ve tarım ürünlerine yönelik yüzde 100 doğal çözümler geliştiren bir  biyoteknoloji firması olan Nanomik ile Buse Berber Örçen oldu.
 
Üniversite kategorisinde ise Confarm ekibi birinci, Mühendis Beyinler  ikinci, Kybele's Garden ekibi ise üçüncü seçildi.
 
Girişimci kategorisinde birinci seçilen girişim 100 bin TL, üniversite  kategorisinde birinci 30 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL para  ödülüne hak kazandı.

ETİKETLER

Teknolojide Kadın Derneği Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Tarım ve Orman Bakanlığı WTECH Mühendis Beyinler Kybele's Garden Confarm Buse Berber Örçen Nanomik Üniversite Girişimci tarım girişimi tarımın sürdürülebilirliği Tarımda Teknoloji
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.