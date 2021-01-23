Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! 2 bin 347 memur alınacak!

ÖSYM duyurdu ve başvuru kılavuzunu yayınladı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için süreç başladı. 2 bin 347 memur için listeler tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS-2020/7 tercih kılavuzuna göre yeniden yerleştirme yapılacak. ÖSYM'nin duyurusuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için belirlenen son tarih 27 Ocak 2021. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 347 memur için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS -2020/7 tercih kılavuzuna göre yeniden yerleştirme yapılacak. Başvurular 27 Ocak'ta sona erecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2020/7 tercih kılavuzuna göre 2 bin 347 memur alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunu adaylar için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP3 puanı dikkate alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu yapacak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuş, kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar için süreç yeniden başlatıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacak. Adayların tercih işlemi yapabilmesi için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorunda. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değil. Adaylar tercihlerini 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere ÖSYM tarafından paylaşıldı.

ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih yapmak istedikleri sözleşmeli pozisyonları belirledikten sonra, 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre tercihlerini yapabilecek. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun adaya uygunluğu ve adayın bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Adaylar ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecek.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 28 Ocak 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 28 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacak.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank ’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank ’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.