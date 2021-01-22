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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialar ile ilgili açıklama

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 11:35 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 11:35

Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir talimatının ve genelgesinin olmadığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi  basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul  Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla  yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
 
Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı  karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4  Ocak 2012'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile  tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine  uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik  özellikler belirlenmiştir. 21 Ocak 2021 tarihli, söz konusu talimat 'Konu:  Konutta Ekmek Üretimi Talimat' başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç  olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının, İBB'nin mobil büfelerle ekmek satışını  yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir."
 
  
 

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