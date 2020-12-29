Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS şartsız 826 işçi alıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na İŞKUR aracılığıyla 826 işçi alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ilanı detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 işçi alınacak. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanının detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak.

İlana göre, endüstriyel bakım onarım teknisyeni, endüstriyel elektronik teknisyeni, elektrikçi, kamyon şoförü, kimya laboratuvarı görevlisi, inşaat teknolojisi teknisyeni, iş makineleri operatörü, laborant, aşçı, kalorifer ateşçisi, kaynakçı, gemici, makine onarım ve bakım teknisyeni, marangoz, kaynakçı, otomotic teknolojisi teknisyeni, güvenlik görevlisi, otomotiv boya onarımcısı, laboratuvar temizlik işçisi, temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, tornacı gibi pek çok pozisyonda işçi alınacak.

TARIM VE ORMAN BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10:00'da Tarım ve Orman Bakanlığı merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecek.