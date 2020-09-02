Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde temaslarını sürdüren Pakdemirli, Nallıhan'daki yangınla ilgili gelişmeleri de takip etti.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan yangına yönelik müdahaleyi özveriyle sürdürdüğünü belirtti.