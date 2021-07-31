Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangında askeri İHA’ları ABD’den sonra kullanan tek ülke biziz...

Türkiye birbiri ardına çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara müdahale konusunda muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakan Pakdemirli, "Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum" dedi. Pakdemirli, "Orman Teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Uçakları arttırdık. 9 İHA görev yapıyor. ABD’den sonra askeri İHA’ları yangında kullanan tek ülke biziz" diye konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugün yayınlanan, ‘Ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum’ başlıklı yazısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin orman yangınlarına müdahale konusundaki iddialara verdiği yanıtları köşesine taşıdı. Fatih Çekirge'nin yazısı şöyle:

Yangının dört bir tarafı sardığı saatlerde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.

Acı büyük. Alevler durmuyor...

‘Ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum’

Soruyorum:

- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?

- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...

- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.

- Önce şunu söylemeliyim. Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum. Ağaçların, hayvanların bu şekilde yanmasını kim ister...

- Yeterlilik konusu...

- Evet... Her ülke yangına müdahale kapasitesini istatistik verilere göre hesaplar ve planlar. Biz de bu istatistikleri bakarak kararlar alıyoruz. Bakın Orman Teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta acaba fazla mı alıyoruz, dedik... Uçakları arttırdık... 9 İHA görev yapıyor... ABD ’den sonra askeri İHA’ları yangında kullanan tek ülke biziz...

‘SONUÇTA ORMANCI DA İNSAN’

- Peki bu yangınlarda hiç eksiklik hissetmediniz mi?

- Fatih Bey, 1 günde aynı anda 10 tane yangın çıkarsa yönetmek kolay olmaz. Ben Orman Teşkilatı’nı zaten çok zorluyorum. Onlar da canla başla çalışıyor... Cumhurbaşkanımızın sonsuz desteği var. Her istediğimizi alabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Orman Teşkilatı’nda çok tecrübeli bir kadro var. Onlar planlıyor. Kaç kişi nerede olacak. Yangınlara müdahale... Bunlar kolay değil. Sonuçta insanız...

ASKER VE POLİSTEN SONRA EN FAZLA ŞEHİDİ ORMANCI VERİR

- Anladığım kadarıyla yapılan eleştiriler Orman Teşkilatı’nda rahatsızlık yaratıyor...

- Bakın ben siyaseti babadan bilen bir insanım. Siyasetin tiyatrosunda yapılan bu eleştirileri ben o nedenle anlarım. Ama “alev cephesi”nde savaşan ormancı kardeşim anlamaz... O yüzden ben böyle bir günde... Birlik olmamız gereken bir günde moral bozucu açıklamaları ayıplıyorum.

‘DÜNYA ÖRNEKLERİNE BAKIN’

Bakan Pakdemirli ile sohbet ederken biliyorum ki o aynı anda bin türlü soruya cevap veriyor.

Telsiz, telefon, talimatlar. Durum raporları...

Son soru:

- Peki bir karşılaştırma yapsak. Bizim teşkilatımızın dünyadaki yeri nedir?

- Evet. Buna bakalım. OECD’den Avrupa ’daki orman teşkilatlarının istatistik verilerine bakın. Orman alanlarının arttırılmasından korunmasına kadar en başarılı ülkeler arasındayız. Ama bütün bunların ötesinde... İstatistiklerin ötesinde gelin siyaset uğruna ormancının moralini bozmayalım. Ağaç üzerinden siyaset yapmayalım...

Evet...

Ülkemiz neredeyse bir yangın kuşatması altındayken...

Akdeniz ve Ege’de başka hiçbir ülkede olmayan “deniz ve orman” coğrafyamız eşzamanlı olarak bir yangın saldırısı altındayken...

Bakan Pakdemirli ile samimi bir sohbet yaptık...

Bendeki izlenim şu...

“Uçak azdı, helikopter azdı” falan tartışılır.

Ama gelin...

Şu belayı atlatana kadar “ormancının” moralini yüksek tutalım.

Önce onların her birine kalpten minnetlerimizi gönderelim...

Ben ormancıya kalpten şükran gönderiyorum...

Sonra bu gece, yanan ağaçlarımız için...

Kavrulan ceylanlarımız, serçelerimiz, ardıçlarımız, kaplumbağalarımız, ayılarımız, cır cır böceklerimiz, bir ağacın kovuğunda kömür olan sincaplarımız için yas tutacağım...

Bilemiyorum...

Umarım bir an önce biter bu felaket...