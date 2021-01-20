Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı yönetmeliği değişti. Resmi Gazete'te yayımlanan yönetmeliğe göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında 2008/13451 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı yönetmeliği yürürlülükten kaldırıldı. Yeni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı yönetmeliği yayınlandı.

Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi.

PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Yeni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı yönetmeliğine göre, alınacak personelde aranacak şartlar yeniden düzenlendi. Buna göre Resmi Gazete 'de yayımlanan şartlar şu şekilde belirtildi:

İstihdam

MADDE 6 – (1) Kurumda hizmetler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür.

Personelde aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edileceklerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Kurumda istihdam edilecek personelde, birinci fıkrada belirtilen şartlara ek olarak; genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi ve mütercim pozisyonlarında istihdam edilecekler için en az dört yıllık lisans eğitim i veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörü için kamuda asgari beş yıl hizmeti bulunmak ve halen kamu personeli olmak, denetçiler ve uzmanlar için yükseköğretim gördükten sonra asgari üç yıl iş tecrübesine sahip olmak şartları aranır.

(3) Denetçi, uzman, mütercim ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edilecekler için, yarışma sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan, sınav ilanında belirtilen puan türlerinden, yine sınav ilanında belirtilen taban ve üzerinde puan almış olmak şartı aranır.

(4) İngilizce , Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyonlarında istihdam edileceklerin asgari (C), mütercim pozisyonunda istihdam edileceklerin (A) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Sınavla istihdam edilecekler için dil belgesinin yarışma sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.

(5) Denetçi, uzman, mütercim ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edilecekler için, yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

(6) Destek personelinin en az ön lisans veya dengi okul mezunu olması şartı aranır.

Personel seçimi

MADDE 8 – (1) Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilecek personel, merkezi sınav sonuçlarına göre yarışma sınavı ile istihdam edilir.

Duyuru

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı ile personel alımı Kurumun resmî internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en az kırk gün önce ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Mezuniyet bölümleri, istihdam yerleri, pozisyon unvanları ve sayısı,

c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,

ç) Sınavın usulü, konuları, tarihi ve yeri,

d) İstihdam edilecek pozisyonlara göre merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) Gerekmesi halinde istenilecek belgeler,

f) Sınava ilişkin diğer hususlar,

yer alır.

(3) Sınavın ilanı, şekli, içeriği, yapılması, sonuçlandırılması ve personelin göreve başlatılmasına ilişkin hususlar Sınav Kurulunca belirlenir.

Sınav başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi şartıyla adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Kurumun internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(4) Yarışma sınavına çağrılacak aday sayısı, ilanda belirtilen merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan her bir pozisyonun beş katından fazla olamaz. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(5) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 32 − (1) Haftalık çalışma süresi kırk saattir.

(2) Hizmetin gerektirdiği durumlarda normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde personele fazla çalışma yaptırılabilir. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 33 – (1) Yıllık izinler Başkanın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Başkan bu yetkisini astlarına devredebilir.

(2) Birbirini izleyen iki yılın izni birarada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

(3) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

(4) Ücretsiz izin sırasında personelin pozisyonu saklı tutulur ve sözleşmesi feshedilmez.

(5) Doğum yapan veya evlat edinen personele isteği halinde, mevzuata göre kullandığı ücretli iznin bitiminden itibaren en fazla iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

(6) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince ücretsiz izinli sayılır.

(7) Dış burslar veya kendi imkânları ile yurt dışında eğitim görmek isteyen personele, gerekli onay belgelerinin Kuruma sunulması ve Kurum tarafından uygun bulunması kaydıyla en fazla iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süre, eğitimin devam ettiğinin belgelenmesi kaydıyla en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

(8) Personele, beş hizmet yılını doldurması halinde, Kurumdaki görev süresi boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

(9) İzin hakları bakımından bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilen personelin tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanır.

Personelin Alacakları

Ücret

MADDE 34 − (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yönde hüküm konulamaz.

(2) Personel ücrete göreve başladığı günden itibaren hak kazanır. Ödenecek ücretler her ayın on beşinde peşin olarak ödenir. Bu ücretlerden, ölüm, emekliye ayrılma, görev başında malullük hariç, diğer ayrılmalarda artan hizmet sürelerine tekabül eden ücretler gün hesabıyla tespit edilerek geri alınır.

(3) Personel, ücretli doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini aldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Kuruma belgesini ibraz ederek yatırması gerekir. Aksi takdirde bu iş göremezlik ödeneği personelin ücretinden düşülür.

Geçici görev yolluğu

MADDE 35 – (1) Geçici görevle görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aylık kadro dereceleri 4 üncü dereceden daha yüksek memurlar ve hizmetliler için belirlenen gündelikler üzerinden harcırah ödenir.

(2) Denetçi olarak görev yapan personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma göreviyle görevlendirilen memurlar için belirlenen gündelikler üzerinden harcırah ödenir.