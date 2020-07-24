Tarım sigortası nedir? Tarım sigortası nasıl yaptırılır?

Tarım sigortası, toprakla ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ürünlerini koruması açısından çok önemlidir. Çiftçiler devlet garantili bu sigortayı yaptırarak ürünlerini veya hayvanlarını güvence altına almış oluyorlar. Herhangi bir olası ürün kaybında veya hayvan telefinde sigortadan zararlarını karşılayabiliyorlar. Bu nedenle tarım sigortasının ne olduğunu öğrenip, bu sigortadan yararlanabilirsiniz. Tarım sigortası hakkında detaylı bilgiyi sizler için derledik.

Tarım sigorta sı, çiftçilerin ürün veya hayvanlarını güvence altına almakla birlikte, herhangi bir sigorta güvencesi olmayan kişileri de güvence altına alıyor. Herhangi bir sigorta güvenceleri olmayan mevsimlik veya gündelik çalışan işçiler de Ek 5 Tarım Sigortası ile güvence altına alınabiliyorlar.

Çiftçilerin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan sigorta çeşidine tarım sigortası deniliyor. Çiftçinin, üreticinin desteklenmesi, doğal afet ya da iklimsel koşullardan görülecek zararın önlenmesi, en aza indirilmesi için devlet destekli tarım sigortası Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetiliyor. TARSİM tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor.

Tarım sigortası neleri kapsıyor?

TARSİM’in web.tarsim.gov.tr resmi internet sitesinde tarım sigortası kapsamı 8 kategoriye ayrılmış. Bunlar; Bitkisel ürün, ilçe bazlı kuraklık verim, sera, büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri tarım sigortalarıdır.

Her türlü doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler sigorta kapsamındadır. Sigortalı dilerse isteğe bağlı ek garantiler de kapsam içine aldırabiliyor.

Tarım sigortasından nasıl yararlanılıyor?

Herhangi bir çiftçinin/kişinin tarım sigortasından yararlanabilmesi için TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Sigortalıların tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerini güncel tutmaları gerekiyor.

- Bitkisel ürünler için, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’),

- Seralar için, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS),

- Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS),

- Su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS)

- Arıcılık (Arılı Kovan) için, Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) başvurularak, işletme kaydının yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerekiyor.

Ek 5 tarım sigortası nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa 6111 sayılı torba kanunla 01.03.2011 tarihinde eklenen ek 5. maddeyle tarım ve orman işlerinde gündelik veya mevsimlik olarak çalışan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olabiliyorlar. Ek 5 tarım sigortasının en büyük avantajı daha düşük primlerle emekli olabilme imkânı sunmasıdır.

Ek 5 Tarım Sigortasından yararlanabilmek için herhangi bir işte çalışmıyor olmanız ve tarım işlerinde de süreksiz çalışıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında çiftçilik ve aktif vergi kaydınızın da olmaması gerekiyor.