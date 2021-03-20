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Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 13:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bazı atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ile Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürü Ahmet Usta görevden alındı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bekir Karacabey getirildi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Nuri Yılmaz atandı.
 
Çankırı Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün atanırken, Kars Tarım ve Orman Müdürlüğüne de İbrahim Altıntaş getirildi.
 
Çay İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pınarbaş görevlerinden alınırken, genel müdür yardımcılıklarına Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoglu atandı.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Serdar Ünsal ve Muhammed Kerem Yeğnidemir getirildi.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Batman İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Özel, Muş İl Müdürlüğüne Recep Kotan atandı.
 

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