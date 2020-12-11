Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı! Başvurular başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS'den en az 70 puanla personel alıyor. Yayınlanan ilana göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Servis Görevlisi istihdam edilecek. Peki, Tarım Kredi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı 2020 başvuru şartları...

Tarım Kredi Kooperatifleri 35 personel alacak. Tarım Kredi personel alımı ilanı kurumun internet sitesinde yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatiflerine istatistik bölümü, endüstri mühendisliği bölümü ve iktisadi idari bilimler bölümlerinden mezun personel alınacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, merkez biriminde görev yapacak Servis Görevlisi alınacak.

TARIM KREDİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuruları 10 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak , son başvuru ise 25.12.2020 günü saat 18.00’a kadar olacak şekilde belirlendi.

Başvuruda bulunan adayların, belirtilen bölüm ve KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak suretiyle, tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacak. Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50,00-TL sınav ücreti alınacak.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde son brüt ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- 01.01.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

- Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

- Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

- Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ilanda belirtilen şartlar şu şekilde:

"Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşıması gerekmektedir;

- Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Ankara ili sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

- Adayların, ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının Tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

- Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler ile (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) Endüstri Mühendisliği ve İstatistik bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

- Tabloda belirtilen Fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmak.(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)

- Ancak, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Bölümlerinde herhangi bir denklik kabul edilmeyecek olup, bizzat Bölüm mezuniyeti aranacaktır.

İstihdam edilecek Servis Görevlisi sayısının 5 katı mülakata çağrılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir."